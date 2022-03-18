Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТО, но осуждает Путина

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18 марта 2022, 14:02 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Выборы президента Франции состоятся 10 апреля 2022 года. В настоящее время, по данным социологов, в предвыборной гонке лидирует действующий президент Эмманюэль Макрон с 31% голосов опрошенных французов. Вторую позицию занимает Марин Ле Пен (18%), третью строчку - Эрик Земмур (13%), заявлявший еще до событий на Украине, что «Франции нужен свой Путин». В ходе предвыборной гонки, с учетом международной обстановки, некоторые свои действия и сделанные ранее заявления политики вынуждены корректировать.



Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен до начала спецоперации России на Украине распространил 1,2 млн буклетов, где на одной из страниц политик изображена с президентом РФ Владимиром Путиным. После начала боевых действий в штабе политика сочли, что такие связи могут навредить ей перед выборами, и выпустили краткое заявление от имени своего кандидата: «Военную операцию против Украины нельзя оправдать никакими причинами. Она разрушает мир в Европе и должна быть однозначно осуждена».



Позже Марин Ле Пен добавила, что «Владимиром Путиным восхищались многие, но то, что он сделал, в высшей степени предосудительно». При этом она подчеркнула, что по-прежнему настаивает на выходе Франции из НАТО и не поддерживает введение в отношении России санкций, которые могут навредить французской экономике.



Кандидат от крайне правого «Отвоевания», «сторонник» Путина Эрик Земмур отмежевался от ранее сделанных заявлений и сообщил, что «безоговорочно осуждает военное вторжение России на Украину». Правда, он уточнил, что, хотя действия России, по его мнению, «ничем оправдать нельзя», в сложившейся ситуации виновато и НАТО.



В Италии в непростой ситуации оказался лидер входящей в правящую коалицию правой партии «Лига» Маттео Сальвини. Ранее он появлялся на публичных мероприятиях в футболке с изображением Путина. Теперь же Сальвини называет российскую спецоперацию «военной агрессией» и занимает сторону Украины. Известно, что следующие парламентские выборы в Италии пройдут весной 2023 года.



Дистанцировались от России даже члены крайне правой партии «Альтернатива для Германии», чьи связи с Москвой были в последние годы едва ли не самыми крепкими из всех немецких политических сил.



«Нападению России на Украину нет оправданий. Россия должна немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с Украины», - считают лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла.



Лидер «Левой партии» в Бундестаге Дитмар Барч назвал российскую «спецоперацию» «новым уровнем агрессии со стороны Путина», добавив, что она «противоречит международному праву и не может быть оправдана».



За резолюцию, осуждающую «неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России» в отношении Украины и призывающую власти РФ немедленно вывести войска, в Европарламенте проголосовали рекордные 637 законодателей, причем как представители крайне правых, так и левых сил. 26 человек воздержались. Против проголосовали 13 человек.



