Путин заявил Шольцу, что Киев стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения

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18 марта 2022, 12:43

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Киев стремится затянуть переговоры с Москвой, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Об этом немецкому канцлеру Олафу Шольцу заявил президент РФ Владимир Путин.

«Путин в разговоре с Шольцем отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — процитировал информацию, предоставленную Кремлем, Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что специальная операция Москвы на Украине, стартовавшая 24 февраля, упредила угрозу нападения Киева на республики Донбасса.