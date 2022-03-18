Лавров заявил о разрушении иллюзии о том, что РФ может полагаться на западных партнеров

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18 марта 2022, 12:09

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил днем в пятницу, 18 марта, о полном разрушении иллюзии того, что страна может полагаться на западных партнеров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства в рамках разговора с RT подчеркнул, что теперь РФ может рассчитывать только на себя и на союзников, которые останутся рядом со страной.

По словам Сергея Лаврова, речь идет о главнейшем для России выводе в вопросе геополитики.

Дипломат добавил, что Запад посредством санкций намерен сдерживать и маргинализировать РФ.