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Представитель Минобороны Конашенков: войска ДНР ведут в центре Мариуполя бои против украинских националистов

, 11:44 Источник: РИА "Новости"

Представитель Минобороны Конашенков: войска ДНР ведут в центре Мариуполя бои против украинских националистов
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу заявил, что бои против украинских националистов ведутся уже в центре Мариуполя.

Игорь Конашенков отметил, что подразделения Донецкой Народной Республики, которых поддерживают ВС РФ, в настоящий момент сжимают кольцо окружения и ведут борьбу с националистами в центральной части Мариуполя.

Ранее бывший полковник украинской армии Василий Прозоров заявил в беседе с РИА "Новости", что в общей сложности в городе могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов нацбатальонов и прочих подразделений.

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