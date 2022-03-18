Представитель Минобороны Конашенков: войска ДНР ведут в центре Мариуполя бои против украинских националистов

Аргументы Недели → Политика 13+

18 марта 2022, 11:44 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу заявил, что бои против украинских националистов ведутся уже в центре Мариуполя.

Игорь Конашенков отметил, что подразделения Донецкой Народной Республики, которых поддерживают ВС РФ, в настоящий момент сжимают кольцо окружения и ведут борьбу с националистами в центральной части Мариуполя.

Ранее бывший полковник украинской армии Василий Прозоров заявил в беседе с РИА "Новости", что в общей сложности в городе могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов нацбатальонов и прочих подразделений.