Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу заявил, что бои против украинских националистов ведутся уже в центре Мариуполя.
Игорь Конашенков отметил, что подразделения Донецкой Народной Республики, которых поддерживают ВС РФ, в настоящий момент сжимают кольцо окружения и ведут борьбу с националистами в центральной части Мариуполя.
Ранее бывший полковник украинской армии Василий Прозоров заявил в беседе с РИА "Новости", что в общей сложности в городе могут находиться до 15 тысяч солдат ВСУ, бойцов нацбатальонов и прочих подразделений.