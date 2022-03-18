Дворкович принял решение прекратить свои полномочия на посту председателя фонда «Сколково»

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18 марта 2022, 11:30 Источник: ТАСС

Аркадий Дворкович, Nikolay Titov/Russian Look

В пятницу, 18 марта, стало известно, что Аркадий Дворкович принял решение прекратить свои полномочия на должности председателя фонда "Сколково". Он поблагодарил коллег за слаженную совместную работу.

Аркадий Дворкович отметил, что "Сколково" дал возможность развития множеству успешных стартапов по главным технологическим направлениям. Он также выразил уверенность в том, что фонд приложит максимум усилий для построения в РФ конкурентоспособной экономики.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак раскритиковал высказывания Аркадия Дворковича в западных СМИ об отношении к спецоперации РФ на Украине, а также о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE.