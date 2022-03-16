Единоросс Турчак: Дворковича нужно немедленно снять с поста главы фонда «Сколково» и уволить с поста президента FIDЕ

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16 марта 2022, 19:25

Андрей Турчак, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подверг критике высказывания Аркадия Дворковича в западных СМИ об отношении к специальной военной операции России на Украине, и о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE.

Турчак полагает, что Аркадий Дворкович - бывший вице-премьер, глава FIDE должен быть лишен поста главы фонда "Сколково". Единороссы выступают за немедленное увольнение Дворковича и с поста президента Международной шахматной федерации.

Председатель фонда "Сколково", глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против военных действий на Украине. По его словам, ФИДЕ добивается, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны на турнирах.

К Дворковичу обратился Дмитрий Рогозин и напомнил, что он работал в правительстве, курировал работу в правительственной комиссии по импортозамещению.