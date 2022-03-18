Политолог Бальбек назвал незыблемым тот факт, что Крым – это часть русского мира

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18 марта 2022, 10:21

Крым, pixabay.com

Политолог, бывший депутат ГД Руслан Бальбек утром в пятницу назвал незыблемым тот факт, что Крым является частью русского мира. 18 марта отмечается День воссоединения полуострова с Россией.

Руслан Бальбек заявил, что события 2014 года стали в истории отношений России и Запада переломными, поскольку партнеры РФ сбросили маски и ясно дали стране понять, что в мире существуют исключительно их интересы. День референдума в Крыму, по мнению политолога, является точкой отсчета переформатирования сознания граждан Российской Федерации, а также многостороннего развития полуострова.

Бальбек в разговоре с RT заметил, что в Крыму "не обижена ни одна традиционная конфессия", а государство всеми силами способствует развитию республики.

Эксперт заметил, что не обошлось без сложностей, однако главное незыблемо: "Крым – это часть русского мира, он защищен и развивается".