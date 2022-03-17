Путин: «Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили»

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17 марта 2022, 16:09

Крым, MOD Russia/ Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление по поводу приближения восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Глава страны отметил, что прошедшие годы доказали правильность выбора жителей полуострова.

«Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили, сделали свой свободны, сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно показали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть, на то, что происходит сегодня на Донбассе», − цитирует ТАСС слова президента.

В российском МИД также отметили приближение знаковой даты. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что будущее Крыма − навсегда с Россией.

Напомним, Крым стал частью РФ после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором жители в большинстве своем высказались за воссоединение с Россией.