Палата представителей США поддержала законопроект о приостановке «нормальной торговли» с Россией

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17 марта 2022, 22:53 Источник: РИА "Новости"

Конгресс США, pixabay.com

Палата представителей Соединенных Штатов Америки вечером в четверг, 17 марта, поддержала законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле.

О том, что Палата представителей поддержала документ свидетельствуют результаты прошедшего голосования.

Теперь данный законопроект должен рассмотреть сенат.

Отметим, что приостановка "нормальных торговых отношений" с РФ даст Соединенным Штатам Америки возможность устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусматривает ВТО. Аналогичные меры предусмотрены в отношении Республики Беларусь.