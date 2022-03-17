Представитель МО РФ Конашенков: ВС с начала спецоперации уничтожили почти 1 400 танков и другой бронетехники Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС страны с начала спецоперации уничтожили почти 1 400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины.
По словам Игоря Конашенкова, в общей сложности российскими военными были ликвидированы 182 украинских самолета и вертолета, 177 БПЛА, 1 393 танка и прочих боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня.
Также были уничтожены 523 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 182 единицы специальной военной автотехники.