Представитель МО РФ Конашенков: ВС с начала спецоперации уничтожили почти 1 400 танков и другой бронетехники Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2022, 20:00 Источник: Минобороны РФ

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС страны с начала спецоперации уничтожили почти 1 400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины.

По словам Игоря Конашенкова, в общей сложности российскими военными были ликвидированы 182 украинских самолета и вертолета, 177 БПЛА, 1 393 танка и прочих боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня.

Также были уничтожены 523 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 182 единицы специальной военной автотехники.