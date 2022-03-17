Генсек ООН Гутерриш встретился с постпредом РФ Небензей

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2022, 20:59

Василий Небензя, MFA Russia/ Globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился в четверг, 17 марта, с постоянным представителем России Василием Небензей. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу офиса главы организации.

Главной темой беседы стала ситуация на Украине. Представители ООН отметили, что Гутерриш проявил интерес к единой позиции Совета безопасности по украинской проблеме.

Как известно, ранее Небензя отправил в ООН документы о ракетном ударе войск Украины по Донецку. Причем представитель России уточнил, что действия ВСУ соответствуют понятию «военного преступления» против гражданских лиц, а также являются грубым нарушением международного права на грани акта терроризма.

Ракетный удар ВСУ 14 марта по Донецку привел к гибели 21 мирного жителя, а также к тяжелым ранениям 37 дончан.