Мария Захарова: будущее Крыма навсегда с Россией

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17 марта 2022, 11:56 Источник: ТАСС

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Крым и Россия вместе навсегда. Никакие санкции и угрозы со стороны западных стран этого не изменят. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с таким заявлением в четверг на брифинге накануне восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

По словам Захаровой, вопрос закрыт бесповоротно. Представитель российской дипломатии сказала: "Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма навсегда с Россией, для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя какими-то коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию".