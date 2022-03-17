Спикер Госдумы Володин: «Байден понимает, что за происходящее на Украине придется отвечать ему»

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17 марта 2022, 10:42

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил на заседании парламента в четверг, 17 марта. Он заявил, что американский президент Джозеф Байден должен понимать лежащую на нем ответственность за украинский кризис.

«Байден начинает понимать, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Мировому сообществу нужно осознать, что инициаторами милитаризации Украины были Байден и Конгресс США», − цитирует слова спикера РИА Новости.

Ранее сегодня стало известно, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина и напомнил, в действительности является военным преступником.