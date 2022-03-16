Песков: пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей между Россией и Украиной

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16 марта 2022, 18:50

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что пока рано раскрывать появившиеся пункты плана урегулирования ситуации на Украине.

Российская и украинская делегации в ходе переговоров разработали план из 15 пунктов, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооруженных сил Украины, - написала в среду новость газета Financial Times.

"Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей", - сказал официальный представитель Кремля РИА Новости, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация в действительности и существует ли такой план.