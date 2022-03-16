Песков: введение санкций против бизнесменов за то, что они приняли участие во встрече с Путиным, - это международный бандитизм

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16 марта 2022, 13:51 Источник: РБК

Встреча Путина с представителями бизнеса 24 февраля. Фото с сайта kremlin.ru.

Введение санкций против российских предпринимателей, которые приняли участие во встрече с Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала спецоперации России в Украине, - это бандитизм, заявил во время регулярного пресс-колла в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», — сказал Песков

Вводя очередной пакет антироссийских санкций 9 марта, Евросоюз включил в него ряд российских бизнесменов, объяснив это тем что они были участниками встречи с Владимиром Путиным 24 февраля. В связи с этим журналисты задали Пескову вопрос, продолжится ли практика таких встреч.

«Что касается практики встреч, конечно же, это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. Конечно же, диалог с властью будет продолжаться, в том числе с президентом», — заявил Песков.