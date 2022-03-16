Глава российской делегации Мединский: переговоры с Украиной идут тяжело и медленно

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16 марта 2022, 12:10

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Мединский: переговоры с Украиной идут тяжело и медленно», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

По словам руководителя делегации, процитированного TG-каналом, цель Москвы на переговорах с представителями киевской власти не менялась. Владимир Мединский отметил, что РФ нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина.

Ранее стало известно, что российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к Киеву. Об этом в своем репортаже проинформировал военный корреспондент Евгений Поддубный.