Володин считает, что выход с плакатом в эфире сотрудницы Первого канала нужно рассматривать по всей строгости

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15 марта 2022, 23:19 Источник: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Останкинский суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" с плакатом в руках сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

После инцидента предполагалось, что в отношении Овсянниковой будет возбуждено административное дело, однако материалы были переданы в Следственный комитет.

Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что по отношению к ней правоохранительные органы должны разобраться по всей строгости.

"У этой чиновницы телеканала нет ни капли переживания за наших ребят, за нашу страну. Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция",- написал Володин в Telegram-канале.

Володин возмущен, что после теракта в Донецке 14 марта, в результате которого погибли 20 человек и много людей ранены, "в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала для них значимой темой".

"Вместо этого они предпочли на первых полосах своих изданий поставить описание гнусного поступка сотрудницы Первого канала с плакатом в руках, англоязычный заголовок которого был адресован западному зрителю",- отметил он.