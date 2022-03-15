В отношении редактора Первого канала Овсянниковой, ворвавшейся в прямой эфир программы «Время», начата доследственная проверка

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15 марта 2022, 11:09 Источник: ТАСС

Фото с сайта Следственного комитета.

Начата доследственная проверка в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая вечером в понедельник ворвалась с плакатом в студию прямого эфира программы «Время», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")»,- приводит слова источника агентство.

После инцидента предполагалось, что в отношении Овсянниковой будет возбуждено административное дело, однако материалы были переданы в Следственный комитет.

Инцидент произошел во время прямой трансляции программы "Время" на Центральный регион России. Овсянникова была задержана.

Ранее сообщалось, что житель города Выборг Ленинградской области признан виновным за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Он вышел в одиночный пикет с плакатом, содержание которого дискредитировало российскую армию. Мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.