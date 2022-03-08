В Выборге суд признал виновным мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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8 марта 2022, 17:05 Источник: Свобдная пресса

Житель города Выборг Ленинградской области признан виновным за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. По данным пресс-службы МВД России, в Выборге 58-летний мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом, содержание которого дискредитировало российскую армию.

В полиции заявили, что он совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал фигуранта виновным в совершении административного правонарушения. Мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщает "Свободная пресса".

Госдума 4 марта 2022 года приняла закон об ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В этот же день депутаты приняли законы об ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ и за призывы к введению санкций против России.