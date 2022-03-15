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Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ЕС не предоставил ответа о членстве Украины в содружестве

, 22:01 Источник: РИА "Новости"

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ЕС не предоставил ответа о членстве Украины в содружестве
флаг Евросоюза, pixabay.com

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква во вторник сообщил, что на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в Евросоюз быстрого ответа со стороны содружества не поступило.

Игорь Жовква заявил 15 марта, что у украинских властей нет "десятков тысяч лет", чтобы ждать от Европейского союза официальных процедур, однако, от стран-членов ЕС быстрого ответа пока нет.

Замглавы офиса президента Украины призвал лидеров государств Евросоюза начать ускоренную процедуру принятия страны в содружество.

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