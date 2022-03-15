Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ЕС не предоставил ответа о членстве Украины в содружестве

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква во вторник сообщил, что на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в Евросоюз быстрого ответа со стороны содружества не поступило.
Игорь Жовква заявил 15 марта, что у украинских властей нет "десятков тысяч лет", чтобы ждать от Европейского союза официальных процедур, однако, от стран-членов ЕС быстрого ответа пока нет.
Замглавы офиса президента Украины призвал лидеров государств Евросоюза начать ускоренную процедуру принятия страны в содружество.