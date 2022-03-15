Начальник НЦУО РФ Мизинцев заявил, что Запад замалчивает украинские удары по Донецку

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад и международные организации замалчивают факты нанесения ударов Украины по Донецку.
По словам Михаила Мизинцева, западные страны, ООН, Международный Комитет Красного Креста, ОБСЕ и ряд других организаций замалчивают "ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов" по районам Донецка, в которых находится множество людей.
Начальник НЦУО РФ подчеркнул, что Запад и упомянутые организации не владеют информацией о текущей обстановке на "земле", однако отвлекают профильные ведомства РФ запросами об обеспечении эвакуации мирных граждан с территорий, которые находятся под контролем украинских военнослужащих.