Спикер Верховной рады Украины Стефанчук заявил, что переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы

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15 марта 2022, 18:14 Источник: РИА "Новости"

место переговоров делегаций России и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил в рамках брифинга, который состоялся во вторник, 15 марта, что переговоры между Украиной и Россией идут не так легко, как хотелось бы.

Руслан Стефанчук выразил уверенность в том, что в систему компромисса российской и украинской сторон не смогут войти вопросы, которые касаются "территориальной целостности, суверенитета или независимости" Украины.

Спикер Рады сообщил, что все переговорщики от Киева получают инструкции, согласно которым вышеуказанные темы не могут быть предметом переговоров.