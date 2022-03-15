Лавров назвал целью переговоров с Украиной: Россия добивается ее нейтрального статуса

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15 марта 2022, 17:34

Главы МИД РФ и ИРИ С. Лавров и Х.Амир Абдоллахиан, фото с сайта МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник провел встречу с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями направлены на обеспечение нейтрального военного статуса Украины.

Лавров сказал: "Переговоры, которые сейчас продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило, и в контексте прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов". Как уточнил глава российской дипломатии, речь идет о необходимости отмены "всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ".

По словам Лаврова, иранский коллега сообщил ему о телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который передал пожелания "скорее остановить войну".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия этим и занимается. "Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса", - сказал Лавров и отметил, что "война должна прекратиться, особенно теперь, когда в очередной раз имеется подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы «Точка-У» кассетным боеприпасом атаковали центр Донецка".

Как отметил Лавров, это "замалчивается на Западе, который продолжает нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки".