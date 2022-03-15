Путин рассказал королю Бахрейна о целях спецоперации РФ по защите Донбасса

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15 марта 2022, 17:10

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой во вторник, 15 марта, рассказал ему о причинах и целях спецоперации на Украине.

Российский лидер рассказал королю Бахрейна о проводимой Россией работе на переговорах с украинской делегацией. Владимир Путин и Хамад ибн Иса Аль Халифа также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, актуальные вопросы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и политической сферах.

Стороны договорились о продолжении контактов.