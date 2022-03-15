Постпред США при НАТО Смит заявила, что введение бесполетной зоны над Украиной не рассматривается

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15 марта 2022, 16:42 Источник: ТАСС

самолет, pixabay.com

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила во вторник, 15 марта, что Североатлантический альянс в настоящий момент не рассматривает вопрос введения бесполетной зоны над Украиной.

Джулиан Смит подчеркнула, что НАТО не преследует цель расширить уже существующий конфликт. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Североатлантическом альянсе заметила, что рассмотрение введения бесполетной зоны над украинской территорией "увело бы Вашингтон в неправильном направлении".

Смит, однако, отметила важность оказываемой Украине странами-членами НАТО помощи.