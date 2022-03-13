Боррель заявил, что создание над Украиной бесполетной зоны привело бы к расширению конфликта

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13 марта 2022, 13:17

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к расширению конфликта.

Жозеп Боррель отметил, что когда какая-либо страна просит организации бесполетной зоны, это подразумевает способность и готовность сбивать самолеты, которые ее нарушают, передает RT.

По мнению европейского дипломата, такие действия означали бы расширение конфликта до третьей мировой войны. "Очевидно, что мы не хотим этого делать", – подчеркнул Боррель.