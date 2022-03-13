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Трамп заявил о наличии риска третьей мировой войны из-за ситуации вокруг Украины

, 08:35 Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил о наличии риска третьей мировой войны из-за ситуации вокруг Украины
бывший президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сложившаяся вокруг Украины ситуация может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с российским руководством.

По мнению Дональда Трампа, ситуация на украинской территории "может привести к третьей мировой войне". Экс-президент США заметил, что раньше он мог "поговорить" с главой РФ Владимиром Путиным. Трамп добавил, что никто "не был так суров с Россией", как он.

В ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина экс-глава Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что "его личность удерживала страну" от глобальных конфликтов.

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