Депутат ГД Шеремет выразил мнение, что Зеленский утратил контроль над ситуацией на Украине

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13 марта 2022, 08:27 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией на территории страны.

Михаил Шеремет обратил внимание на то, что к настоящему моменту формирования националистов фактически взяли в свои руки власть в украинских регионах и живут раздельной жизнью. По словам депутата, нет взаимодействия и слаженности, вследствие чего страдают и гибнут мирные жители.

Шеремет считает, что подобной политикой Зеленский только множит жертвы, пока сам "где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах".