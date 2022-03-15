В ответ на санкции Россия отказывается от новых экологических ограничений

Аргументы Недели → Политика 13+

15 марта 2022, 16:14

В российский парламент внесён очередной антисанкционный законопроект. Он предлагает ослабить давление на предпринимателей, чья деятельность напрямую влияет на экологию.



Это значит, что нацпроект «Чистый воздух» потребует пересмотра. Уже действующие нормативы парламентарии смягчать не планируют. В ближайшие два года 300 экологически неблагополучных предприятий смогут работать по старым нормам. С них не будут требовать установки автоматизированной системы экологического контроля.



В Российском союзе промышленников и предпринимателей из-за сложной политико-экономической ситуации в стране просят чиновников отложить внеплановые проверки бизнеса как минимум на один год. В рамках программы жесткого оперативного импортозамещения остановка какого-либо предприятия в России абсолютно недопустима. Для сохранения бюджетов организаций, штата сотрудников и объёмов производства промышленники и предприниматели просят депутатов крайне осторожно подходить к нововведениям. Каждое новое правило должно быть взвешенным и продуманным, считают в РСПП.