МИД России заявил о продолжении противодействия «оголтелой кампании русофобии»

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15 марта 2022, 16:26

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ будет и далее продолжать борьбу с пещерной русофобией и антироссийской риторикой в мире. Такое заявление сделал во вторник, 15 марта, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев.

Таким образом он ответил на вопрос о дальнейших действиях российских властей во время видеоконференции «Нарушение прав соотечественников по признакам гражданства, национальности и языка» в Общественной палате России.

«И МИД России, и система координационных советов, и, наверно, присутствующий здесь Фонд поддержки соотечественников, мы продолжим эту очень важную работу в контакте с нашими общественниками, правозащитниками и активистами соотечественного движения — вырабатывать, действительно, меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена», − приводит слова дипломата ТАСС.

Отметим, ранее глава Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон подчеркнула, что уровень русофобии в США пока лишь нарастает под давлением пропаганды.