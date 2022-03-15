CNN сообщает, что конгресс США призвал Белый дом организовать передачу Киеву советского вооружения

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15 марта 2022, 15:11 Источник: РИА "Новости"

зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Конгресс Соединенных Штатов Америки во вторник призвал Белый дом организовать передачу тяжелого советского вооружения Киеву. Об этом сообщили сегодня днем представители средств массовой информации.

Согласно последней информации, госдепартамент США в настоящий момент пытается выяснить, у каких стран есть советские C-300, а также изучает способы доставки вышеуказанных комплексов на украинскую территорию.

Телеканал CNN отмечает, однако, что пока нет данных о том, как власти Соединенных Штатов Америки планируют восполнить запасы зенитно-ракетных комплексов этих государств.