Депутат Госдумы Шхагошев об «обратном эффекте» санкций на Запад: «Это чувствуется уже в Европе и в Америке»

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15 марта 2022, 13:45

Санкции Запада, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Российский парламентарий, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT антироссийские санкции Запада. Политик отметил, что они «ударят» по этим государствам.

«Это чувствуется уже в Европе, в Америке. Безусловно, если они не починят тормозную систему, мы знаем, к чему может привести высокая скорость без неё. Поэтому в среднесрочной перспективе это (антироссийские санкции. – прим.ред.) ударит по ним», − цитирует агентство слова депутата.

Политик уверен, что настойчивым увеличением санкционного давления Европа и США получат в обратном направлении «не только экономический удар, но и политический и имиджевый».

Ранее стало известно, что во вторник, 15 марта, Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России из-за ее военной спецоперации в Украине. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.