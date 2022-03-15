Песков рассказал о разочаровании Кремля из-за отсутствии реакции Запада на гибель мирных жителей Донецка от обломков ракеты

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15 марта 2022, 13:23 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль разочарован равнодушием западных политиков, которые проигнорировали трагедию, произошедшую 14 марта в Донецке, когда в результате падения обломков ракеты, запущенной с территории Украины, погибли мирные жители.

«Я хочу обратить ваше внимание и самому сказать, что, на самом деле, мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни ее руководитель, президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины», - сказал Песков.

Он не стал давать оценку такой реакции западных политиков. «Я просто хочу это констатировать и призвать всех обратить на это внимание», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка, по предварительным данным, погибли двадцать человек.