Главы правительств трех европейских государств проведут в Киеве переговоры с Зеленским

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15 марта 2022, 11:46 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Во вторник на переговоры в Киев отправятся руководители Чехии, Польши и Словении. Цель их поездки — выразить поддержку Киеву от всего Европейского союза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров Польши.

«Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем»,- сказано в сообщении.

Визит согласован с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как говорится в сообщении, в ходе визита будет представлен «широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу».

Ранее сообщалось, что Евросоюз на мартовском саммите в Версале не стал рассматривать вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.