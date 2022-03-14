Представитель МИД Китая Лицзянь опроверг слухи, что Россия просила помощи для спецоперации на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

14 марта 2022, 12:32 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь днем в понедельник, 14 марта, опроверг информацию о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в специальной операции на Украине.

Чжао Лицзянь в рамках брифинга подчеркнул, что вышеуказанные сообщения являются дезинформацией. Дипломат добавил, что в последнее время власти Соединенных Штатов Америки активно распространяют нацеленные против КНР ложные данные по украинскому вопросу.

По словам официального представителя МИД Китая, Пекин в сложившейся ситуации играет конструктивную роль, содействует переговорам, а также поиску мирного решения конфликта.