Президент Латвии Левитс заявил о необходимости постоянного присутствия войск США в Прибалтике

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14 марта 2022, 10:32 Источник: РБК

президент Латвии Эгилс Левитс, Chris Emil Janssen via www.imago/www.imago-images.de

Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках беседы с американскими журналистами заявил, что войска США должны постоянно находиться в странах Прибалтики для их защиты от "возможной агрессии со стороны РФ".

Эгилс Левитс подчеркнул, что власти Латвии приветствуют нахождение американских войск на территориях Польши и Прибалтики, а также добавил, что необходимо постоянное присутствие военных в этой зоне.

Политик выразил мнение, что контингенту НАТО следует расположиться на восточном фланге в Прибалтике, Польше и Румынии. По словам Левитса, данный шаг стал бы для Москвы "мощным сигналом" о том, что Североатлантический альянс готов встать на защиту стран в его составе.