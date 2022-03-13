Глава МИД Латвии Ринкевич: Латвия не поддержит интеграцию Сербии в ЕС

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13 марта 2022, 16:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич решил высказаться в отношении Сербии…

Глава МИД Латвии считает, что, если Сербия не примет указания и курс действий ЕС, Латвия не будет поддерживать дальнейшую интеграцию страны в ЕС.

«В то время как все европейские страны проводят большие демонстрации в поддержку Украины, Сербия, страна-кандидат в члены ЕС, проводит демонстрации в поддержку России и Путина», - заявил глава МИД.

Г-н Ринкевич отметил, что крупнейшая авиакомпания «Air Serbia» до сих пор летает в Россию.

Хотела бы смолчать – не могу: буквально за месяц до событий на Украине я разговаривала с один высокопоставленным политиком из Латвии – приватно… Речь зашла о членстве Латвии в ЕС… Некоторые комментарии «товарища» меня удивили, однако…

«Когда мы вступали в ЕС, то были определенные условия… Нам в письменном виде их присылала… Интересно, но чиновники Латвии на все соглашались, а следовало бы торговаться! А мы принимали даже не особо выгодные условия. Кстати, «большую роль» в этом сыграл экс-премьер Валдис Домбровский (ныне европейский комиссар по вопросам финансовой стабильности - пр. авт.)… Соглашался. А что теперь? Теперь он заседает в ЕП, он же «свой» для ЕП, не подведет…»

Да, главное – прогнуться или выгнуться вовремя, а что с простыми латвийцами – хоть потоп… Кстати, если судить по фотографиям г-на Домбровскиса, то за последние пять лет, как «восседает» в ЕП, лицо политика заметно округлилось!