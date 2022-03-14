Блинкен и Кулеба обсудили дипломатические возможности завершения конфликта на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

14 марта 2022, 08:00 Источник: ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен, Xander Heinl/PHOTOTHEK

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, обсудил дипломатические усилия, направленные на то, чтобы завершить конфликт на Украине.

В Госдепартаменте сообщили, что Энтони Блинкен в ходе беседы с Дмитрием Кулебой выразил постоянную поддержку народу и правительству Украины.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки и министр иностранных дел Украины обсудили дипломатические усилия, которые дали бы возможность прекратить конфликт. Детали разговора не разглашаются.