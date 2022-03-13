Российский беспилотник уничтожил реактивную систему залпового огня ВСУ с высоты более трех тысяч метров

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13 марта 2022, 13:41 Источник: ТАСС

беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Беспилотник ВКС РФ с высоты более трех тысяч метров уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны в воскресенье, 13 марта.

Уточняется, что реактивную установку залпового огня удалось ликвидировать беспилотным летательным аппаратом ВКС России при помощи высокоточного боеприпаса.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе специальной военной операции на Украине беспилотники проводят разведку, осуществляют корректировку огня, а также боевое применение средств поражения.