Пятый президент Армении Хачатрян в воскресенье принес присягу и вступил в должность

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13 марта 2022, 12:38 Источник: ТАСС

флаг Армении, Carsten Reisinger/ globallookpress.com

Пятый президент Армении Ваагн Хачатрян в рамках специального заседания Национального собрания, которое состоялось утром в воскресенье, 13 марта, принес присягу и вступил в должность.

Ваагн Хачатрян, положив руку на специальный экземпляр Конституции Армении и Евангелие VII "Вехамор Аветаран" поклялся быть верным основному закону страны, беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами в процессе осуществления своих полномочий, а также вложить все силы в укрепление национального единства.