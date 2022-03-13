Пятый президент Армении Хачатрян в воскресенье принес присягу и вступил в должность

Пятый президент Армении Ваагн Хачатрян в рамках специального заседания Национального собрания, которое состоялось утром в воскресенье, 13 марта, принес присягу и вступил в должность.
Ваагн Хачатрян, положив руку на специальный экземпляр Конституции Армении и Евангелие VII "Вехамор Аветаран" поклялся быть верным основному закону страны, беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами в процессе осуществления своих полномочий, а также вложить все силы в укрепление национального единства.