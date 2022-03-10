Тысячи граждан РФ за последние дни улетели в Армению

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10 марта 2022, 15:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

На фоне российско-украинского кризиса возникли серьёзные споры и конфликты, приведшие к глобальному расхождению мнений. Одни объявили себя верными спецоперации на территории Украины, другие её осудили, а некоторые и вовсе решили уехать за границу.

Практически во всех СМИ уже начали освещать ситуацию с массовым отъездом россиян из страны. Многие в буквальном смысле бегут, надеясь таким образом «переждать бурю». Наибольшее количество российских граждан прибывает в Армению. СМИ отмечают, что аэропорт «Звартноц» в Ереване фиксирует едва ли не до 20 авиарейсов из России. Ежесуточно прирост людей может составлять до 4000 человек. В Ереване уже заметили, что большинство приезжающих – это бизнесмены и специалисты по IT-технологиям.



Большинство населения Армении расценивает такое оживление положительно. Появилась работа в туристической сфере, а также в сфере обслуживания. Начался своеобразный подъём торговли. Правда вот прозападная часть армянского общества не скрывает своих опасений и тревог. Они считают, что опасность кроется в резком изменении демографической ситуации в стране. Ведь многие армяне, напротив, предпочитают ездить на заработки в Россию. А сейчас происходит ровным счётом наоборот – россияне массово прибывают как раз в Армению. Некоторые аналитики считают, что это может сильно ударить по демографическому положению государства уже в ближайшие годы.

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