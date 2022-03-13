Представитель Минобороны Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили почти 3 700 украинских военных объектов

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13 марта 2022, 10:47 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 марта, что с начала военной спецоперации ВС РФ уничтожили почти 3 700 украинских военных объектов.

В общей сложности за время российской операции были выведены из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.

По словам Игоря Конашенкова, в частности, ВС РФ ликвидировали 99 украинских самолетов, 128 БПЛА, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивную систему залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 991 единицу специальной военной автомобильной техники.