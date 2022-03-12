Кадыров: чеченские военные продвигаются вглубь Украины, а «хваленые» украинские нацбаты при виде их покидают свои позиции

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12 марта 2022, 13:23 Источник: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченских спецподразделений успешео продвигаются вглубь Украины, украинские военные и нацбатальоны при виде их спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику.

Чеченский лидер написал пост в своем Telegram-канале и подробно изложил: "Друзья, бойцы чеченских спецподразделений уверенно продвигаются вглубь Украины, попутно освобождая населённые пункты от националистов".

По данным Кадырова, спецподразделения возглавляют начальник Управления Росгвардии по ЧР генерал-майор Шарип Делимханов, командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев и командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии РФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев.

Глава Чечни пишет, что "бойцы обеспечивают местное население освобождённых территорий долгожданной защитой". "Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику", - добавил Разман Кадыров. Он отметил, что "в условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке".

Кадыров подчеркнул, что "приход наших ребят знаменует собой освобождение от бесчинств националистов", местное население "встречает Российскую армию добрыми словами".

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что "в скором времени Российская армия избавит Украину от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом".