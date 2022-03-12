Владимира Зеленского не хотят слышать в Евросоюзе и НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

12 марта 2022, 14:25 Источник: iz.ru

Фото: сайт офиса президента Украины

Евросоюз поддерживает Украину, но принимать ее в свои ряды пока не собирается. Со стороны Владимира Зеленского звучат обвинения в нерешительности и, кроме прочего, он требует от НАТО установить над своей страной бесполетную зону. Блок отказывает ему в этом, поскольку такой шаг приведет к прямому столкновению стран Запада с Россией.



Заявку на вступление в Евросоюз Владимир Зеленский подписал 28 февраля — через четыре дня после начала спецоперации РФ на Украине.



«Украина как европейская страна, которая уважает ценности, заключенные в статье 2 Договора ЕС, имеет честь подать заявку на вступление в Евросоюз», — говорится в документе.



Адресатами заявки были президент Франции Эммануэль Макрон (ныне председатель ЕС), главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также председатель Европарламента Роберта Метсола. Президенты восьми государств — Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии — написали Брюсселю письмо с призывом «немедленно предоставить Украине статус кандидата» и начать переговоры, поскольку Киев «того заслуживает».



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что речь пойдет об упрощенной процедуре. При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявил, что никакой упрощенной процедуры не существует:



«В настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии. Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы».



«Можно ли сегодня открывать процедуру вступления для страны, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю», - ответил сам же на свой вопрос Эммануэль Макрон.



Премьер-министр Финляндии Сагга Марин заявила, что сейчас для ЕС главное - «послать украинцам надежду на то, что есть перспектива на будущее».



С начала российской спецоперации Зеленский призывает НАТО ввести над Украиной бесполетную зону.



«Киев хочет, чтобы страны НАТО своими силами гарантировали, что небо над Украиной будет закрыто. По факту, это приглашение для вооруженных сил альянса патрулировать украинское небо, закрывая его от России», - отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.



О том, что альянс не будет воевать за Украину, в НАТО уже говорили неоднократно. Блок ограничивается поставками вооружений, предоставлением разведданных, согласием на участие добровольцев и ЧВК.



