Бывший сотрудник СБУ Прозоров: украинские полицейские берут по две тысячи долларов с человека за вывод беженцев из Мариуполя

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12 марта 2022, 14:37 Источник: РИА Новости

Жители освобождённых н.п. Лебединское, Пионерское Новоазовского района, Вконтакте

Украинский полицейский спецназ Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) берет по две тысячи долларов с человека за вывод беженцев из Мариуполя. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что мирное население никто не информирует о гуманитарных коридорах, и предположил, что при этом украинские силовики не хотят лишаться заработка.

Из беседы с пленными силовиками, которых Прозоров опрашивает в Донецке он узнал: "Три офицера КОРДа, элита элит. Капитан, два старших лейтенанта. За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За 2 тысячи долларов".

Как отметил Прозоров, такая сумма бралась и с женщин, и с детей. За это полицейские выводили их на территорию, подконтрольную Киеву, - передает РИА Новости.

"Поэтому понятно, почему жителя Мариуполя никто не рассказывает о гуманитарных коридорах открытых - ведь тогда сам смысл заработка пропадёт", - выразил он мнение.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за минувшие сутки смогли выйти из Мариуполя 188 человек, из них 25 детей.

Глава ДНР Пушилин позже сегодня заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей.