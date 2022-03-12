Итальянские силовики арестовали в порту Триеста парусную яхту российского бизнесмена Андрея Мельниченко

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12 марта 2022, 12:28 Источник: ТАСС

Яхта. Не Мельниченко, фото: pixabay.com

Итальянские силовики в пятницу, 11 марта, арестовали в порту Триеста яхту российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Бывший член совета директоров АО "СУЭК" и "Еврохима" был включен в санкционные списки Евросоюза в связи с событиями на Украине.

Об аресте парусной яхты Мельниченко "A", признанной "самой большой парусной яхтой в мире" финансовой гвардией (силовое подразделение Минэкономики) в субботу, 12 марта, сообщила пресс-служба правительства Италии.

В рамках процедуры конфискации "имущества российских олигархов", о которой ранее объявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, на прошлой неделе итальянские власти арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.