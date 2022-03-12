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12 марта 2022, 11:06 Источник: РБК, Коммерсантъ

Роман Абрамович, фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

В Португалии полиция задержала раввина из-за гражданства российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Абрамович получил португальское гражданство в 2021 года по принятому в 2015 году закону о предоставлении гражданства потомкам сефардских евреев, изгнанных из Португалии в XV веке.

На фоне спецоперации России на Украине Великобритания и Канада ввели санкции в отношении российского миллиардера.

Агентство Reuters сообщило о задержании в Португалии в Порту лидера еврейской общины Дэниела Литвака. Прокуратура начала расследование по гражданству миллиардера в январе. Источник Reuters сообщил, что Абрамович может быть лишен гражданства в зависимости от результатов расследования.

Власти страны заявили, что раввин выдал документ, позволяющий Абрамовичу получить португальское гражданство. По информации местных СМИ, Литвак был задержан, когда готовился к поездке в Израиль.

Португальская газета Publico ранее писала, что полиция задержала раввина Даниэля Литвака в рамках расследования законности предоставления гражданства Португалии Романа Абрамовичу. По информации издания, Литвак готовился к выезду в Израиль.

Еврейская община Порту отрицает нарушения при решении о законности гражданства Абрамовича, а также заявляет, что раввины стали жертвой клеветы.

Кроме российского и португальского гражданства у Абрамовича имеется израильский паспорт.