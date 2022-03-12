Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса в России

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12 марта 2022, 10:11 Источник: РБК

фото с сайта db.com

Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank закроет бизнес в России. Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии написал сообщение об уходе из России в Twitter.

Банк осудил действия России на Украине и отметил, что сворачивает бизнес в России согласно юридическим и нормативным обязательствам, как и его международные партнеры.

Deutsche Bank напомнил, что сократил присутствие в России еще в период с 2014 года. «Никакого нового бизнеса в России у нас не будет», — говорится в сообщении.

Производитель табачной продукции British American Tobacco 12 марта объявил, что покинет Россию.

Возможно, объявившие об уходе из России западные компании одумаются и через месяц вернутся на российский рынок. Такое мнение выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.