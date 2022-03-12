Среди 12 депутатов Госдумы, включенных в санкционный список США, Володин и коммунисты Зюганов и Калашников

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12 марта 2022, 09:19 Источник: РБК

Геннадий Зюганов, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В американском Госдепартаменте в ночь на 12 марта сообщили о расширении санкционного списка российских граждан, о введении персональных санкций против 12 депутатов Госдумы и супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова.

В санкционный список США включили парламентариев, которые «возглавили усилия» по признанию независимости ЛНР и ДНР.

В списке Минфина США: председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и 10 депутатов-членов КПРФ Казбек Тайсаев, Николай Осадчий, Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Алексей Куринный, Николай Коломейцев, Владимир Кашин, Леонид Калашников, Евгений Бессонов и Юрий Афонин.

КПРФ в конце января 2022 года разработала проект обращения к президенту России Владимиру Путина по вопросу признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.