Среди 12 депутатов Госдумы, включенных в санкционный список США, Володин и коммунисты Зюганов и Калашников

В американском Госдепартаменте в ночь на 12 марта сообщили о расширении санкционного списка российских граждан, о введении персональных санкций против 12 депутатов Госдумы и супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова.
В санкционный список США включили парламентариев, которые «возглавили усилия» по признанию независимости ЛНР и ДНР.
В списке Минфина США: председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и 10 депутатов-членов КПРФ Казбек Тайсаев, Николай Осадчий, Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Алексей Куринный, Николай Коломейцев, Владимир Кашин, Леонид Калашников, Евгений Бессонов и Юрий Афонин.
КПРФ в конце января 2022 года разработала проект обращения к президенту России Владимиру Путина по вопросу признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.