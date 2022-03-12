Посол РФ в Вашингтоне Антонов: заявления США о применении химоружия на Украине - попытка демонизировать Россию

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12 марта 2022, 08:21 Источник: РИА Новости

Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявления представителей Соединенных Штатов Америки о возможном применении Россией на Украине химического оружия очередной попыткой демонизировать нашу страну.

Антонов подчеркнул, что официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы может применить химоружие на Украине, но не привел ни одного доказательства.

"Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать Россию", - прокомментировал посол РФ в Вашингтоне словам американского сотрудника Госдепа.

США планировали открыть в Крыму свою биолабораторию. Как отметил вице-премьер правительства Крыма, биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Минобороны США на территории Украины.

Директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин: "наконец-то вскрылись планы Запада по ликвидации русских путем применения вирусов, разрабатываемых, в том числе и в биолабораториях Украины".